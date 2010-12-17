Венецианская комиссия советует Украине новую конституционную реформу

Венецианская комиссия советует Украине провести новую конституционную реформу.

Как сообщил корреспонденту УНИАН в телефонном интервью секретарь Венецианской комиссии Томас МАРКЕРТ, об этом говорится в одобренной сегодня позиции Комиссии по конституционной ситуации в Украине.

«Есть много проблем в нынешней Конституции, включая слишком большие полномочия Президента Украины», - сказал он.

Секретарь Венецианской комиссии отметил, что новая реформа должна была бы быть осуществлена парламентом как всенародно избранным органом законодательной власти. При этом такая реформа должна была бы создать более четкий механизм сдерживаний и противовесов, а также предусматривать судебную реформу и уменьшение полномочий Генеральной прокуратуры.

Т.МАРКЕРТ подчеркнул, что в своем решении Венецианская комиссия не оценивала собственно решение Конституционного Суда об отмене реформы 2004 года, поскольку это не принадлежит к ее компетенции, а лишь – конституционную ситуацию в стране.

Он добавил, что мнение Венецианской комиссии будет передано докладчику Парламентской Ассамблеи Совета Европы для его учета при подготовке доклада о конституционной ситуации в Украине.

Как сообщал УНИАН, 1 октября Конституционный Суд Украины отменил изменения к Конституции, внесенные в 2004 году, и возобновил действие Конституции 1996 года.