Азаров вполовину сократил штат Секретариата Кабмина

18:43, 17 декабря 2010
Политика
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Решение - на правительственном портале

Правительство на 50% сократило штатную численность работников Секретариата Кабинета министров Украины.

Соответствующее постановление от 10 декабря обнародовано на Правительственном портале.

Как отмечается в постановлении, такое решение принято во исполнение Указа Президента Украины от 9 декабря 2010 г. № 1085 “Об оптимизации системы центральных органов исполнительной власти”.

 

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