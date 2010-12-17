Азаров вполовину сократил штат Секретариата Кабмина
18:43, 17 декабря 2010Политика
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Решение - на правительственном портале
Правительство на 50% сократило штатную численность работников Секретариата Кабинета министров Украины.
Соответствующее постановление от 10 декабря обнародовано на Правительственном портале.
Как отмечается в постановлении, такое решение принято во исполнение Указа Президента Украины от 9 декабря 2010 г. № 1085 “Об оптимизации системы центральных органов исполнительной власти”.
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