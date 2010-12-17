МИД просят дать оценку заявлению Путина о войне и победе без Украины

Народные депутаты Ирина ГЕРАЩЕНКО и Ольга ГЕРАСИМЮК обратились к Министерству иностранных дел Украины с призывом дать надлежащую оценку заявлению премьер-министра РФ Владимира ПУТИНА, что Советский Союз и без Украины все равно победил бы в войне.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе И.ГЕРАЩЕНКО, народные депутаты считают, что этими высказываниями В.ПУТИН нивелирует роль Украины и украинского народа в освобождении мира от фашизма, приуменьшает вклад украинцев в Победу во Второй мировой войне. По их убеждению, российский лидер унизил память миллионов украинцев, погибших в боях против фашизма.

И.ГЕРАЩЕНКО и О.ГЕРАСИМЮК считают, что заявление В.ПУТИНА “ярко свидетельствует о том, каким будет взлелеянный в мечтах Кремля общий учебник истории, идея написания которого так ревностно поддерживается Министерством образования и науки, молодежи и спорта Украины”.

"Очевидно, цель такого учебника одна – нивелировать роль Украины в новейшей истории Европы, переписать ее, изложить под углом зрения Кремля", – считают депутаты.

“Своими словами В.ПУТИН оскорбил тысячи украинских ветеранов, которые сегодня еще живы и для которых День Победы – самый главный праздник в жизни. Это пощечина десяткам ветеранских организаций, которые объединяют еще живых победителей над фашизмом. Это обида каждой украинской семьи, которая потеряла своих родных в войне. Известно, что общие демографические потери Украины во Второй мировой войне – включительно с убитыми, жертвами концлагерей, депортированными, эвакуированными и теми, которые ушли в изгнание вместе с отступающими нацистами, составляют не менее 14 млн. человек, что составляет от 40% до 44% общих человеческих потерь СССР, отмечают депутаты и требуют от руководства Министерства иностранных дел Украины дать надлежащую оценку заявлениям В.ПУТИНА.

"Власть должна продемонстрировать, что уважает память погибших в войне, уважает живых ветеранов. Ни одна из стран Европы не позволяла себе приуменьшать вклад украинцев в Великую победу", - заявляют И.ГЕРАЩЕНКО и О.ГЕРАСИМЮК.

Они также подготовили проект постановления Верховной Рады Украины, в которой предлагают депутатам осудить высказывания, которые унижают патриотические чувства украинцев и нивелируют вклад украинцев во Второй мировой войне. "Будем требовать чтобы это постановление появилось в повестке дня пленарных заседаний", - отмечают депутаты и выражают убеждение, что постановление поддержат БЮТ и НУ-НС.