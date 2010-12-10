Азаров растолковал, что уволенный министр ничем не хуже дворника

Министрам, которые освобождены от должностей в соответствии с указом Президента об оптимизации системы центральных органов исполнительной власти, при увольнении будут выплачены денежные компенсации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

Отвечая на вопрос журналистов о том, будут ли уволенным министрам выплачены денежные компенсации, Н.АЗАРОВ сказал: «А как бы вы хотели? В соответствии с трудовым законодательством. Когда увольняют дворника, ему выплачивают компенсацию – выплачивают, когда увольняют машиниста тепловоза, ему выплачивают компенсацию – выплачивают. Точно также выплатят министрам».

Как сообщал УНИАН, 9 декабря Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал указ об оптимизации системы центральных органов исполнительной власти.

В соответствии с указом, количество министров Президент сократил с 26 до 17 человек.