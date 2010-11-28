Под колесами грузовика погибли сразу четверо прохожих

11:48, 28 ноября 2010
Политика
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Трагедия во Львовской области

Во Львовской области в результате дорожно-транспортного происшествия погибли четыре человека.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС Украины, на объездной дороге г. Буск под колеса грузового автомобиля попали четыре пешехода, из которых два погибли на месте происшествия, остальные умерли в больнице от полученных травм.

Всего за сутки на территории страны зарегистрированы 102 ДТП, в которых погибли 22 человека и 120 – травмированы.

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