Суд отменил результаты выборов в Черкасский горсовет

Черкасский окружной административный суд отменил протокол Черкасской городской избирательной комиссии о результатах голосования в многомандатном избирательном округе по выборам депутатов Черкасского городского совета от 6 ноября.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил председатель Черкасской городской организации ВО «Свобода» Михаил ВАКУЛЕНКО, отметив, что суд таким образом удовлетворил его иск.

По словам М.ВАКУЛЕНКО, фактически этим решением признаны недействительными результаты голосования за депутатов Черкасского горсовета по спискам партий по многомандатном избирательном округу.

Он сказал, что Черкасская городская организация ВО «Свобода» была вынуждена обратиться в суд, чтобы признать недействительными протоколы о результатах голосования в многомандатном избирательном округе.

По словам председателя городской организации ВО «Свобода», Черкасская городская избирательная комиссия обнародовала данные протоколов участковых избирательных комиссий, которые совпадали с данными протоколов, которые получили наблюдатели «Свободы». Позже горизбирком обнародовал протокол о результатах голосования, в котором было выявлено несоответствие количества голосов, полученных городской организацией ВО «Свобода». Так, по данным протоколов, которыми располагает «Свобода», эта политическая сила набрала 2751 голос, а по данным протокола горизбиркома – 2663. Таким образом, «Свобода» набрала, по данным ТИК, 2,97%, так и не преодолев 3% барьер. Сравнив данные протоколов участковых избирательных комиссий, было выявлено несоответствие по 4 участкам.