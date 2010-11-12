Погребинский: в случае с Балогой был реализован простой сценарий

Виктора БАЛОГУ включили в вертикаль власти, чтобы получить от него контроль над некоторыми депутатами Верховной Рады и местных советов.

Такое мнение в интервью УНИАН выразил политолог Михаил ПОГРЕБИНСКИЙ, комментируя сегодняшнее назначение лидера партии «Единый Центр» Виктора БАЛОГИ министром по чрезвычайным ситуациям и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы.

«Я считаю, что это назначение вполне находится в русле главной линии управленческой идеологии Партии регионов и команды ЯНУКОВИЧА», - сказал эксперт.

Он пояснил, что «смысл этой линии заключается в том, что нужно максимально упростить процедуры и сократить всякого рода трансакции».

«Дело в том, что ходят там какие-то депутаты, которые слушают команды БАЛОГИ в парламенте. Надо с ними договариваться либо с БАЛОГОЙ договариваться сейчас, после местных выборов, которые, по-видимому, были этим самым тестом: остается ли в игре БАЛОГА? Вот он показал, что остался в игре, что получил контроль над одной областью. А в одной из областей без него Партии регионов сложно создать большинство», - констатировал М.ПОГРЕБИНСКИЙ.

Политолог считает, что в этом случае был реализован следующий сценарий: «Есть простая мысль: включить БАЛОГУ в схему вертикали власти и получить от него контроль над депутатами и парламента, и местных советов. И это, по всей видимости, было условием получения кресла министра. А то, что он в свое время критиковал «регионалов», говорил: не пойду в министры. Ну, кто всерьез к этому относился?».

При этом эксперт выразил мнение, что В.БАЛОГА является «человеком внеидеологическим». «И отношение самой Партии регионов к идейным основам взглядов того либо иного человека никогда не было таким критически важным. Иначе бы не гуляла туда-сюда из партии и вновь в партию БОГОСЛОВСКАЯ, иначе не сидела бы на месте секретаря Совета национальной безопасности и обороны БОГАТЫРЕВА – была бы давно уволена. Это для них не принципиально. В этом смысле – вполне естественное назначение», - резюмировал М.ПОГРЕБИНСКИЙ.