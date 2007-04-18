Богатырева рассказала, как она вытягивала депутатов в намордниках из мышеловки

Координатор парламентского большинства, лидер фракции Партии регионов Раиса БОГАТЫРЕВА отвергает обвинения в адрес парламентско-правительственной коалиции относительно попыток узурпировать власть.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Р.БОГАТЫРЕВОЙ, об этом она сказала, отвечая на вопросы европейских СМИ в Страсбурге во время сессии ПАРЕ.

„Если бы нам было необходимо конституционное большинство как самоцель, то мы бы создали широкомасштабный фронт поддержки наших действий и внутри оппозиции без формальных решений”, - сказала координатор коалиции.

По словам Р.БОГАТЫРЕВОЙ, “никто не думал об установлении контроля над политической властью путем объединения 300 и больше депутатов – это была традиционная для украинского парламента эволюция деформации политических фракций, которые не имеют идеологии, и строят свою политическую практику на императивном мандате как способе партийной диктатуры”.

„Если проще, - объяснила она, - то народные депутаты, которые очутились в стальной мышеловке, где даже нет бесплатного сыра, просто убегали в поисках самореализации и во имя выполнения своих законотворческих функций”.

Р.БОГАТЫРЕВА не видит оснований для обвинений украинского правительства и лидера коалиции премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА. Она отмечает, что Партия регионов с союзниками „искали эффективное сотрудничество со всеми законодателями в интересах всей страны, а оппозиция, используя Президента, хочет держать их на шнурке да еще и в намордниках, пугая императивной расправой”.

По словам лидера фракции Партии регионов, “становится понятным, почему оппозиция никоим образом не хочет двигаться к компромиссу с коалицией”. “Ведь она, не имея никакой ценности, кроме борьбы за власть, не сможет удержать контроль над позицией народного депутата внутри фракции и в будущем” – цитирует слова координатора парламентско-правительственной коалиции пресс-секретарь Галина ДУДАР.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 19 апреля Р.БОГАТЫРЕВА будет выступать на сессии ПАСЕ, которая будет посвящена украинскому вопросу.