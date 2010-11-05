КС взялся за сроки полномочий нардепов

Постановлением Коллегии судей Конституционного Суда Украины от 29 октября 2010 года открыто конституционное производство по делу об обращении Верховной Рады Украины о предоставлении заключения относительно соответствия законопроекта о внесении изменений в Конституцию Украины о проведении очередных выборов народных депутатов Украины, Президента Украины, депутатов Верховного Совета Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Конституционного Суда Украины.

Конституционный Суд решил провести рассмотрение дела безотлагательно в форме письменного слушания. Судья-докладчик по делу – Павел ТКАЧУК.

Как сообщал УНИАН, 20 октября в Конституционный суд Украины поступили конституционные представления парламента и Центральной избирательной комиссии относительно законопроекта о внесении изменений в Основной Закон и сроков полномочий Верховной Рады VI созыва, избранной 30 сентября 2007 года. Суд получил представление Верховной Рады Украины о предоставлении заключения о соответствии законопроекта о внесении изменений в Конституцию Украины относительно проведения очередных выборов народных депутатов Украины, Президента Украины, депутатов Верховного Совета Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей (регистр. № 7265) требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины.

Также в КС поступило представление ЦИК об официальном толковании положений части первой статьи 76 Конституции Украины 1996 года относительно срока полномочий Верховной Рады Украины VI созыва, избранной 30 сентября 2007 года.

Как сообщал УНИАН, 19 октября Центральная избирательная комиссия приняла обращение к Конституционному Суду Украины, в котором просит безотлагательно рассмотреть ее представление по поводу толкования ч.1 ст.76 Конституции 1996 года относительно сроков полномочий Верховной Рады, избранной 30 сентября 2007 года, для определения даты проведения очередных парламентских выборов.

В тот же день Верховная Рада Украины направила в Конституционный Суд законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины, которыми установлены даты проведения очередных выборов Президента и народных депутатов.

В переходных положениях законопроекта четко установлено, что очередные выборы в ВР проводятся в последнее воскресенье октября 2012 года (это будет 28 октября 2012 года), а очередные выборы Президента – в последнее воскресенье марта 2015 года (27 марта 2015 года).

Как известно, 1 октября Конституционный Суд отменил изменения в Конституцию, внесенные в декабре 2004 года (так называемую “политреформу”), которыми срок полномочий ВР был увеличен с 4 до 5 лет.

В статье 77 действующей Конституции указано: “Очередные выборы в Верховную Раду Украины проходят в последнее воскресенье марта четвертого года полномочий Верховной Рады Украины”.

Выборы в ВР 6-го созыва состоялись 30 сентября 2007 года.