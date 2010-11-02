Одесситы пишут письмо Януковичу

Сегодня вечером на Думской площади Одессы состоялся второй общегородской митинг горожан в поддержку честных выборов и защиту конституционного права граждан на свободное волеизъявление - выбор достойных людей в органы местного самоуправления.

Как передает корреспондент УНИАН, в акции принимали участие несколько тысяч одесситов. Протестанты высказали решительный протест против отказа руководства Одесского горизбиркома обнародовать количество горожан, принявших участие в местных выборах, а также против умышленного затягивания подсчета голосов избирателей на участках, в чем, по их мнению, могут быть заинтересованы фальсификаторы выборов.

Участники митинга направили телеграмму гаранту конституционных прав – Президенту Виктору ЯНУКОВИЧУ.

«Мы, представители общественности Одессы, собравшиеся на митинг протеста против идущей полным ходом фальсификации итогов местных выборов, обращаемся к Вам, как гаранту Конституции с требованием защитить наше право на свободное волеизъявление», – говорится в телеграмме.

«Вопреки заявлениям господина АЗАРОВА и некоторых парламентариев о том, что во всей стране выборы прошли без существенных нарушений, мы заявляем, что это ложь. В Одессе прошли самые грязные за всю ее историю выборы… Если Вы отдадите приказ МВД и СБУ провести соответствующее расследование, очень быстро будут получены тысячи неопровержимых доказательств подкупа членов избирательных комиссий, махинаций с бюллетенями и итоговыми протоколами, выбросов, подлогов, «каруселей» и т. д.», – отмечают участники акции.

По их словам, фальсификаторы «уверены, что действуют под надёжным прикрытием губернатора МАТВИЙЧУКА». «А тот, в свою очередь утверждает, что выполняет только Ваши личные указания», – отмечают авторы телеграммы В.ЯНУКОВИЧУ.

Они напоминают Президенту, что в сентябре, когда он пребывал с визитом в США, премьер-министр Николай АЗАРОВ открыто агитировал в Одессе за «регионала» Алексея КОСТУСЕВА.

«Ваш губернатор (Эдуард МАТВИЙЧУК – УНИАН) на протяжении шести месяцев ежедневно заявлял, что мэром будет А.КОСТУСЕВ. И именно с ведома МАТВИЙЧУКА в день выборов по телевидению многократно транслировалась антисемитская ложь о том, что ГУРВИЦ (Эдуард ГУРВИЦ – нынешний мэр Одессы) с семьёй «сбежал в Израиль», – говорится в обращении к Президенту.

Протестанты уверены, что если не прекратить фальсификации сегодня, то «имиджу Украины как демократического государства будет нанесён непоправимый ущерб».

«Уважаемый Виктор Федорович! Мы убеждены в том, что Вы сдержите собственное слово и немедленно отреагируете на беззакония, которые происходили по вине конкретных должностных лиц и, прежде всего, губернатора МАТВИЙЧУКА и председателя городской избирательной комиссии АХМЕРОВА», - резюмировали авторы документа.

Как сообщал УНИАН, вчера, 1 ноября на Думской площади Одессы около трех тысяч горожан также провели митинг протеста против фальсификаций на выборах и в защиту свободного, демократического выбора.