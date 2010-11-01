Евродепутат назвал главную проблему выборов в Украине

Главной проблемой выборов в Украине является изменение избирательного законодательства накануне каждых выборов.

Об этом на заседании круглого стола в УНИАН заявил депутат Европарламента Павел КОВАЛЬ.

По его словам, в последние годы в Украине проходят демократические выборы на европейском уровне, но международное сообщество беспокоит тот факт, что второй раз избирательное законодательство меняется перед выборами. Несовершенное законодательство, по мнению европарламентария, стало причиной недостатков в работе избирательных комиссий, формировании списков, изготовление бюллетеней. При этом он отметил важность реформирования системы местного самоуправления.

Евродепутат отказался оценивать сам день голосования, сославшись на то, что Европарламент не направлял в Украину официальную миссию наблюдения, сказав лишь, что, на первый взгляд, больших проблем не было и все происходило нормально.

Как сказал П.КОВАЛЬ, Европарламент обычно не формирует официальную наблюдательную миссию на местные выборы. В то же время, относительно Украины было принято решение направить политическую комиссию для того, чтобы подготовить рекомендации к проекту резолюции Европарламента по ситуации в Украине, который будет рассматриваться через три недели. «Я хочу подчеркнуть, что мы не работали в нормальном режиме наблюдения», - отметил он, согласившись вместе с тем, что Европарламент уделил беспрецедентное внимание местным выборам.

«Моя миссия - подготовить справку для членов Европарламента, и я буду делать это в четверг или пятницу», - сказал П.КОВАЛЬ.

При этом евродепутат подчеркнул, что в его докладе будет идти речь не только о дне голосования, но и о подготовке к выборам, а также внимание будет уделено вопросу необходимости реформирования системы местного самоуправления.