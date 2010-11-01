В России уже пророчат Украине закон о языках, продажу ГТС и выборы в ВР

По результатам местных выборов руководство Украины сможет продемонстрировать России возможность договариваться на длительное время.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в России, такое мнение на пресс-конференции в Москве высказал директор Международного института политической экспертизы (РФ) Евгений МИНЧЕНКО.

«Сейчас было тестирование политического поля Украины, и поменялся сценарий. Если до этого был сценарий “ЯНУКОВИЧ против ТИМОШЕНКО”, то сейчас по другому. Есть Партия регионов и все остальные, которые между собой как-то бодаются», - сказал Е.МИНЧЕНКО.

Он убежден, что Партия регионов может пойти на проведение парламентских выборов в более ранние сроки. «Я не исключаю, что выборы в парламент пройдут весной следующего года. Технологии отработано и понятно как это делать», - сказал эксперт.

В этом промежутке, по мне нию Е.МИНЧЕНКО, будет принят закон о языке, а также закон, который позволит приватизировать газотранспортную систему Украины. Е.МИНЧЕНКО отметил, что без этого непонятно, как может работать консорциум, создание которого активно предлагает украинская власть.

Также он считает, что в ближайшее время «некоторых непокорных украинских олигархов ждет раскулачивание».

«И вообще будет России дан сигнал, что мы с вами одной крови и считаем российскую модель сильной центральной власти привлекательной», - сказал эксперт, добавив, что это будет происходить при поддержке Запада.

По мнению Е.МИНЧЕНКО, украинское руководство на переговорах с Россией сможет продемонстрировать «свою жесткую вертикаль», которая позволит договариваться на длительное время. «Этот тот мессидж, который правительство ЯНУКОВИЧА-АЗАРОВА будет транслировать российским властям», - сказал он.