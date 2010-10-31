Информацию о фальшивых заявлениях «домушников» чиновник называет провокацией

15:39, 31 октября 2010
Политика
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Конфликт в Симферополе

Информация о наличии на избирательном участке №76 Железнодорожного района Симферополя поддельных заявлений для голосования на дому является недостоверной. Об этом корреспонденту Крымского информационного агентствасообщил председатель Железнодорожного районного совета Симферополя Геннадий Бахарев.

Он подчеркнул, что размещенная в СМИ информация партии «Батьківщина» о том, что на этом участке было выявлено 100 фальшивых заявлений, не соответствует  действительности.

«Там в принципе их только 22 (зарегистрированных заявления – КИА). О чем вообще речь идет, я не понимаю. Это чистая провокация «Батьківщини», – сказал Геннадий Бахарев.

КИА напоминает, что сегодня пресс-служба Крымского избирательного штаба партии «Батькивщина» заявила, что сегодня на избирательном участке №76 Железнодорожного района Симферополя члены комиссии от Партии регионов пытались незаконно зарегистрировать более 100 заявлений для голосования на дому.

 

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