Информацию о фальшивых заявлениях «домушников» чиновник называет провокацией

Информация о наличии на избирательном участке №76 Железнодорожного района Симферополя поддельных заявлений для голосования на дому является недостоверной. Об этом корреспонденту Крымского информационного агентствасообщил председатель Железнодорожного районного совета Симферополя Геннадий Бахарев.

Он подчеркнул, что размещенная в СМИ информация партии «Батьківщина» о том, что на этом участке было выявлено 100 фальшивых заявлений, не соответствует действительности.

«Там в принципе их только 22 (зарегистрированных заявления – КИА). О чем вообще речь идет, я не понимаю. Это чистая провокация «Батьківщини», – сказал Геннадий Бахарев.

КИА напоминает, что сегодня пресс-служба Крымского избирательного штаба партии «Батькивщина» заявила, что сегодня на избирательном участке №76 Железнодорожного района Симферополя члены комиссии от Партии регионов пытались незаконно зарегистрировать более 100 заявлений для голосования на дому.