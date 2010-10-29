Наблюдатель: когда по ТВ говорят про Украину, в Европе все знают - будет шоу

В Украине начала работу миссия международных наблюдателей за выборами CIS-EMO.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщили участники миссии: психолог Олег КРУГЛЕЦКИЙ (Россия), депутат Европарламента Александр МИРСКИЙ (Латвия) и политолог Владимир АРТЕМЕНКО (Россия).

По словам В.АРТЕМЕНКО, CIS-EMO направила своих представителей практически в каждый регион Украины. В наблюдении за избирательным процессом участвуют эксперты из Словакии, Польши, Киргизии, России, Армении, Латвии.

В.АРТЕМЕНКО отметил, что недостатком выборной кампании в стране является разрозненность законов, регулирующих избирательный процесс. «Поэтому мы считаем, что в Украине необходимо принять избирательный кодекс, который бы объединил все имеющиеся нормы», - сказал эксперт.

Депутат Европарламента А.МИРСКИЙ отметил, что в Европе не снижается интерес к Украине. Так, в Европарламенте прошли горячие дискуссии по поводу проекта резолюции Европейской народной партии с резкой критикой ситуации в Украине и хода избирательной кампании. По словам А.МИРСКОГО, среди европарламентариев возобладал трезвый подход не принимать никаких резолюций, так как это квалифицировалось бы как вмешательство во внутренние дела страны. «Было решено отложить рассмотрение резолюции на январь, так как использовать Европарламент в предвыборной борьбе недопустимо», - заявил А.МИРСКИЙ.

Латвийский депутат предостерег участников выборов от грязных технологий. «Я считаю, что безответственно со стороны некоторых представителей оппозиции еще до выборов заявлять о том, что они не признают их итогов. Все те, кто участвует в избирательной кампании, должны подписывать заявление о доверии ЦИК. В противном случае, каждые выборы в Украине будут заканчиваться балаганами с палатками. От этого балагана сиюминутную выгоду получают политики, но проигрывает страна и украинский народ. В итоге, когда по телевидению начинают говорить про Украину, в Европе уже все знают: будет шоу. Так не надо превращать целый народ в представителей в большого театра», - заявил А.МИРСКИЙ.