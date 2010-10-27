Губернатор не понимает, как можно использовать лишние бюллетени

Председатель Ивано-Франковской облгосадминистрации Михаил ВЫШИВАНЮК категорически отрицает причастность областной власти к изготовлению лишних бюллетеней.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом М.ВЫШИВАНЮК заявил на внеочередной сессии Ивано-Франковского областного совета, который рассматривал нарушения избирательного законодательства, в частности, выявление лишних бюллетеней в Ивано-Франковской типографии «Кубекс», которая выполняла заказ областной ТИК на изготовление избирательных бюллетеней.

М.ВЫШИВАНЮК категорически отрицает причастность областной власти «к тем безобразиям, которые выявлены в частной типографии, к тем ошибкам, умышленным или неумышленным действиям».

«В первую очередь, я не собираюсь выступать в роли адвоката по защите окружной избирательной комиссии, типографии или 36 политических партий, которые принимают участие в выборах, - отметил председатель ОГА. - Я тоже поддерживаю обращение к правоохранительным органам расследовать это дело, поскольку этот инцидент имеет прямое отношение ко мне лично. Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ возложил ответственность за проведение честных, прозрачных выборов на председателей областных государственных администраций. И, к большому сожалению, мне очень тяжело сегодня, очень грустно, что такой факт есть в нашей области… Это, в первую очередь, удар, направленный против меня лично, в чем я абсолютно не заинтересован… Я не понимаю одного: если действительно кто-то заказывал эти бюллетени, то как он собирался их использовать, когда у нас 30% населения – отсутствует... Это означает, что явка – 70%, и 30% - уже лишние…»

М.ВЫШИВАНЮК призвал не обвинять действующую власть, поскольку, по его словам, «сегодня в районах 10 председателей провластных, остальные – представители, которые были приведены к власти после помаранчевой революции». «В том числе, прокурор области Николай ГОШОВСКИЙ пришел после помаранчевой революции, начальник управления СБУ в области Михаил КУРНИК служил и после революции; звание генерала ему дал Виктор ЮЩЕНКО, – добавил председатель ОГА. - Так что не нужно все списывать на власть». Он заверил всех, что «областная государственная администрация, райгосадминистрации делают все должное, чтобы выборы были прозрачными».

Как сообщал УНИАН, 25 октября в Ивано-Франковске было обнаружено почти 200 тысяч лишних бюллетеней на выборы в местные органы власти. Избирательные бюллетени были выявлены в помещении типографии "Кубекс”.

Председатель Ивано-Франковской областной территориальной избирательной комиссии Олег ПИЛИПЮК заявил, что эти бюллетени являются техническим браком.

По его словам, члены областной избирательной комиссии составили акт о выявленных излишках и технологических отходах бюллетеней и уничтожили около 190 тыс. технически испорченных бланков: более 111 тысяч по многомандатному избирательному округу и 80 тысяч бюллетеней по мажоритарным избирательным округам.

Сегодня, 27 октября, на внеочередной сессии Ивано-Франковского облсовета секретарь Ивано-Франковской областной территориально-избирательной комиссии Василий АРОНЕЦ заявил, что обнаруженные в Ивано-Франковске лишние бюллетени не были техническим браком.