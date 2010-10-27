Наша Украина запустила «горячую линию»

Партия «Наша Украина» проводит кампанию по защите честных выборов, главная задача которой - защита права граждан на свободный выбор и обеспечение честного подсчета результатов голосования. Об этом сообщает сайт политической силы

В течение двух недель работает горячая телефонная линия, открытая в рамках кампании, и юристы «Нашей Украины» оказывают неотложную правовую помощь избирателям.

Напоминаем, что каждый украинец может сообщить о фальсификациях на выборах, позвонив на бесплатный телефон: 0 800 50 28 18. 31 октября горячая линия будет работать круглосуточно.