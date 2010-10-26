В парламент проходят пять политических сил (опрос)

Если бы выборы в Верховную Раду были проведены в октябре, то в законодательный орган попали бы пять политических сил. О результатах опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, сообщает "Зеркало недели".

За Партию регионов свои голоса готовы отдать 28,5% избирателей. При этом наивысшая поддержка ПР наблюдается в восточном регионе Украины (49,1%), самая низкая — в западном (11,4%).

За блок Юлии Тимошенко готовы проголосовать 9,9% избирателей, за партию «Сильная Украина» — 8,1%, а за «Фронт перемен» Арсения Яценюка — 5,3%. Еще 3,4% украинцев предпочитают Коммунистическую партию Украины.

При этом за ВО «Свобода» готовы проголосовать 2,6% избирателей, а за блок Виталия Кличко — 2,3%. Поддержать блок Владимира Литвина готовы 1,2% опрошенных.

10% украинцев уверены, что не принимали бы участия в голосовании, 9,9% проголосовали бы против всех, а 15,2% со своими политическими предпочтениями не определились.

Западный регион — Волынская, Ровенская, Львовская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Хмельницкая, Закарпатская, и Черновицкая области. Центральный регион — Житомирская, Винницкая, Кировоградская, Черкасская, Полтавская, Сумская, Черниговская, Киевская области. Южный регион — Днепропетровская, Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская области и Крым. Восточный регион — Харьковская, Донецкая и Луганская области.

Опрос был проведен Киевским международным институтом социологии 8-17 октября 2010 года. Методом интервью опрошено 2038 респондентов, проживающих во всех областях Украины (включая город Киев) и в Крыму по стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины старше 18 лет.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0.95 и при дизайн-эффекте 1.5) не превышает 2.3% для показателей близких к 50%, 2,0% — для показателей близких к 25%, 1,4% — для показателей близких к 10%, 1,0% — для показателей, близких к 5%.