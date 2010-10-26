Львовскому губернатору удалось избавиться от лейбла «чужак»?

До недавнего времени во Львовской области Партия регионов была полумаргинальной структурой, однако все отчетливее вектор движения меняется от выхода из «электорального подполья».

Как сообщили УНИАН в GMT Group, такое мнение высказал ее директор Анатолий ЛУЦЕНКО.

По его мнению, это способствует налаживанию диалога с другими субъектами политического процесса – представителями бизнеса, политики, общественными деятелями и избирателями.

«Губернатору Львовской области Василию ГОРБАЛЮ удалось наладить диалог с местным политикумом, а также избавиться от лейбла «чужак». Он перестал быть «объектом» львовской политики, став ее субъектом. Это явилось следствием эффективной кадровой политики и подбора кандидатов. На нынешних выборах ПР вполне может создать фракции в ряде местных советов, что усилит влияние львовского губернатора в местном властном «раскладе», - считает эксперт.

А.ЛУЦЕНКО также полагает, что «во Львовской области нынешняя партия власти еще долго не сможет претендовать на создание крупных фракций в органах местного самоуправления, поскольку над львовским электоратом довлеют определенные социо-культурные стереотипы. Соответственно, все субъекты политики измеряются избирателями согласно жесткому клише. И любые изменения в этой ситуации возможны лишь при условии возникновения серьезной актуальной угрозы. Например, как на президентских выборах 1999 года, когда Петр СИМОНЕНКО и Леонид КУЧМА стали «спаринг-партнерами».