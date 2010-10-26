Шаповал считает, что 31 октября ЦИК может и не работать

Глава Центральной избирательной комиссии Владимир ШАПОВАЛ заявляет, что ЦИК еще не определила режим своей работы 31 октября, в день проведения местных выборов.

Об этом В.ШАПОВАЛ сообщил в эксклюзивном комментарии УНИАН.

"Может, будет и выходной день. Мы еще не решили. Возможно, будем работать, но это необязательно. Увидим по ситуации. Скорее всего, жалобы будут", - сказал В.ШАПОВАЛ.

По его словам, также пока еще не определено, будут ли члены ЦИК находиться в регионах, за которыми они закреплены. "Такой необходимости нет, потому что мы не являемся непосредственными участниками тех процессов, которые должны происходить 31 октября. Я имею в виду - голосование, подсчет голосов - это не наша функция", - сказал председатель ЦИК.

"Собственно говоря, я не вижу оснований, чтобы ЦИК собиралась на заседание именно в воскресенье (31 октября). Единственное, что может быть со стороны ЦИК, со стороны отдельных членов ЦИК, если будут возникать какие-то текущие проблемы, то это просто такой консультативный совет, и так далее. Мы не уполномочены этой работой заниматься. К определению результатов выборов ЦИК не имеет ни одного отношения. Мы формировали ТИК, мы принимали разъяснения избирательного законодательства. Это не общенациональные выборы. На этих выборах установление и объявление результатов - это работа ТИК", - подчеркнул В.ШАПОВАЛ.

Как сообщал УНИАН, согласно утвержденному Центральной избирательной комиссией разъяснению относительно местных выборов, территориальные избирательные комиссии должны определить результаты выборов в регионах не позднее 4 ноября, то есть не позднее, чем на пятый день со дня выборов.

Согласно Закону "О выборах депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских голов", в состав местных советов войдут местные организации политических партий, которые получили три и больше процентов голосов избирателей от общего количества граждан, принявших участие в голосовании в соответствующем многомандатном избирательном округе.