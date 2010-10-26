От «Фронта перемен» в Киевский облсовет идет сын губернатора

В избирательном бюллетене для голосования на выборах в Киевский областной совет опубликованы первые пятерки политических сил, принимающие участие в выборах 31 октября.

Как сообщили УНИАН в областном штабе «Фронта перемен!», пятым номером в списке этой политической партии числится ПРИСЯЖНЮК Александр Анатолиевич – сын главы Киевской областной государственной администрации Анатолия ПРИСЯЖНЮКА.