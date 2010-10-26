От «Фронта перемен» в Киевский облсовет идет сын губернатора

15:54, 26 октября 2010
Политика
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Номер 5 в списке 

В избирательном бюллетене для голосования на выборах в Киевский областной совет опубликованы первые пятерки политических сил, принимающие участие в выборах 31 октября.

Как сообщили УНИАН в областном штабе «Фронта перемен!», пятым номером в списке этой политической партии числится  ПРИСЯЖНЮК Александр Анатолиевич – сын главы Киевской областной государственной администрации Анатолия ПРИСЯЖНЮКА.

 

 

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