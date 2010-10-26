Евреи Европы одобрили план противостояния антисемитизму

Конференция Европейского совета еврейских общин в Берлине приняла декларацию, определяющую перспективы развития европейского еврейства.

Как передает корреспондент УНИАН, с приветствием к участникам форума обратился президент Израиля Шимон ПЕРЕС.

Берлинская декларация, как отметил вице-президент Совета Вадим РАБИНОВИЧ, - это конкретный план защиты интересов еврейских общин Европы, поддержка намерений Израиля как на дипломатическом уровне, так и в информационном пространстве Старого Света. "Европейское еврейство, - в частрности сказал он, - просто обязано оказать помощь Израилю во всех сферах, а также вести бескомпромиссную борьбу с антисемитизмом в Европе и во всем мире. Если сказать образно, каждый еврей Европы должен сегодня написать у себя на груди: я – еврей, я – израильтянин".

Европейский совет еврейских общин планирует создать службу юридического реагирования на факты антисемитизма в Европе с привлечением ведущих юристов мира. Заработает специальная телефонная линия оперативных фактов антисемитизма, по которым будет вестись юридическое преследование.

Конференция также разработала конкретные мероприятия по активной поддержке Израиля в информационном и дипломатическом поле Европы.

Участники конференции единодушно поддержали положение "Берлинской декларации", по которому любое покушение на Израиль евреи Европы буду расценивать как покушение на весь еврейский народ.

Как сообщал УНИАН, конференция проходит в Берлине с 24 октября. Руководителем Европейского совета еврейских общин на пять лет избран известный украинский бизнесмен Игорь КОЛОМОЙСКИЙ.