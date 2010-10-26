В Крыму засомневались в «психологической адекватности» Грача

В Крыму реализуются наиболее черные и грязные выборные политтехнологии. В этом убеждена Крымская республиканская организация Партии пенсионеров Украины. И главной из них она называет Леонида Грача.

В заявлении партии, имеющемся в распоряжении УНИАН, говорится: " Последние заявления Грача начали выходить не только за привычные для этого деятеля рамки демагогии и популизма, но и за нормы психологической адекватности... Употребляемые приемы предвыборной агитации такие как, призывы к «борьбе с фашистскими ордами», недопущения установления «олигархического фашизма», «диктаторского режима» вывели Леонида Грача за рамки цивилизованных отношений. Для обеспечения безопасности окружающих от социально агрессивного объекта необходимо создание особой «санитарной зоны». Пока проблему не решили санитары, ее необходимо решать здоровым политическим силам".

Как считают в Партии пенсионеров, Леонид Грач готов на самые радикальные и грязные действия и поступки способные привлечь к нему внимание. "Человек десятилетиями находившийся при власти и не сделавший для развития Крыма ничего позитивного, теперь судорожно цепляться за последнюю возможность удержаться в политической обойме", - говорится в заявлении, подписанном лидером Крымской республиканской организации партии Валерием Ивановым.

В документе также выражается уверенность, что у крымчан достаточно житейской мудрости, "чтобы не поддаться на провокации политического изгоя и сохранить спокойствие и стабильность в нашем общем доме".