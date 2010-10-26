Наливайченко рассказал экспертам ОБСЕ об основной угрозе на выборах

Партия «Наша Украина» развернула наблюдение за избирательным процессом в сотрудничестве с неправительственными организациями. Об этом председатель ее политсовета Валентин Наливайченко заявил во время встречи с представителями экспертной мониторинговой группы ОБСЕ.

«Цель кампании «Власть под контроль» - отстоять право выбора украинцев. Мы с другими патриотическими демократическими силами организуем мониторинг нарушений в день голосования и параллельный подсчет голосов, чтобы защитить честные выборы», - цитирует Наливайченко официальный сайт «нашей Украины» .

Валентин Наливайченко проинформировал международных экспертов о несовершенстве Закона о выборах и недемократичности избирательного процесса. «В этой кампании существует угроза лишения украинцев права выбора и отстранения их от волеизъявления», - сказал он и заверил, что «Наша Украина» будет обмениваться информацией о нарушениях с украинскими и международными организациями, чтобы использовать все пути предотвращения фальсификаций.

Председатель политсовета «Нашей Украины» отметил, что довольно много проблем в избирательном процессе связані с несовершенным Законом о выборах.

Кроме того, он выразил обеспокоенность тем фактом, что в этом году в Украине будет работать едва ли не наименьшее количество иностранных наблюдателей за последний период. «Их в 15 раз меньше, чем это было, например, в 2006 году», - сообщил политик.

Среди наиболее массовых и опасных избирательных нарушений председатель политсовета «Нашей Украины» отметил также отсутствие списков избирателей на избирательных участках. Он напомнил, что такие списки должны находиться на участках с 18 до 27 октября, чтобы граждане могли проверить свои данные, а также указать на ошибки в списках. Он призвал всех граждан прийти в участковые избирательные комиссии или органы ведения Государственного реестра избирателей до 28 октября и проверить свои данные и данные о других людях в списках избирателей, а в случае любых неточностей, ошибок, выявления «мертвых душ» - требовать их исправления.

«Наша Украина» открыла также телефонную «Горячую линию» 0 800 50 28 18 для неотложной правовой помощи избирателям.