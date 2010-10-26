В Ивано-Франковске тоже нашли фальшивые бюллетени

Члены ТИК обнаружили 111 тысяч фальшивых избирательных бюллетеней в Ивано-Франковский областной совет в многомандатном избирательном округе.

Бюллетени были обнаружены 25 октября в Ивано-Франковске в помещении типографии "Кубекс", сообщает пресс-служба партии "Свобода".

Еще "80 тысяч фальшивых избирательных бюллетеней" выявлено по мажоритарным округам области.

"Члены областной ТИК и депутаты Ивано-Франковского облсовета, прибывшие на место изготовления бюллетеней и обнаружившие дополнительно напечатанный тираж бюллетеней, на протяжении длительного времени не могут вызвать на место событий прокурора области Николая Гошовского", - говорится в заявлении

"Он наотрез отказывается установить факт преступления", - заявили в "Свободе".

"Еще при выборе типографии, которая должна печатать бюллетени, мы обращали внимание на то, что такую важную работу поручено не известной в крае типографии, такой как, например, типография имени Шухевича в Коломые, а выбрали никому неизвестную юридическую фирму-пустышку "Кубекс", - отмечают в партии.

Украинская правда