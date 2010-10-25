Харьковская типография «завалила» печать бюллетеней из-за Батькивщины?

ООО «Майдан», которое осуществляло печатание избирательных бюллетеней на выборы депутатов Харьковского областного совета, не напечатало необходимого количества бюллетеней в срок, предусмотренный соглашением.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил председатель Харьковской областной избирательной комиссии Александр РУСАНОВ.

Он отметил, что последним днем получения областной избирательной комиссией бюллетеней для голосования, согласно закону о местных выборах, определено 21 октября 2010 года, и этот срок предусмотрен соглашением, заключенным между комиссией и издательством.

По словам А.РУСАНОВА, 22 октября облизбирком, не получив своевременно бюллетеней, принял постановление №837 «Об принятии мер для соблюдения закона относительно изготовления, получения и передачи бюллетеней в территориальные избирательные участки», согласно с которому «исполнитель был предупрежден о необходимости ускорения изготовления бюллетеней и обязывался предоставить график передачи бюллетеней в комиссию».

«Действительно, 22 числа в связи с тем, что не были получены бюллетени своевременно, было созвано заседание комиссии, на которое был приглашен руководитель «Майдана», и где были приняты его заверения, что он с задержкой на один день начнет выдачу (бюллетеней – УНИАН) в связи с техническими возможностями», - сказал А.РУСАНОВ.

Он отметил, что выдача бюллетеней началась 23 октября, но в деятельность комиссии вмешались представители ВО «Батьківщина», которые «сорвали» работу членов избиркома. Также выдачу бюллетеней замедлила прокурорская проверка предприятия, их печатавшего.

В свою очередь, директор ООО «Майдан» Александр СТОЖУК сообщил, что по состоянию на 21 октября областной избирательной комиссии были переданы около 1,8 млн. бюллетеней.

«Мы имели технические проблемы, сжатые сроки, которые предусмотрел законодатель для изготовления бюллетеней. 68 мажоритарных округов в Харьковской области, то есть 68 видов бюллетеней с разным текстом, разного формата. Я думаю, что в такие сроки такое количество бюллетеней никто не может напечатать в Харькове», - объяснил он.

А.СТОЖУК сообщил, что ООО «Майдан» 18 октября начало печатать бюллетени и закончило вчера, 24 октября.

Он отверг возможность дополнительного печатания бюллетеней, объясняя это точным расчетом необходимого количества бумаги.

«Мы заказывали на 5, ну на 6 листов больше, для технических нужд. Не может быть из 5 листов 10 тысяч лишних бюллетеней», - сказал А.СТОЖУК.

Как передавал УНИАН, в субботу, 23 октября, народные депутаты от БЮТ Владимир ФИЛЕНКО и Александр ЛОГВИНЕНКО вызвали следственно-оперативную группу в харьковское издательство «Фолио-плюс», где было обнаружено печатание неучтенных бюллетеней для голосования на выборах местных советов в Харьковской области.

Директор типографии Дмитрий БАЛАН сообщил народным депутатам, что издательство «Фолио-плюс» заключило договор на аренду печатного оборудования с другим предприятием – «Майдан», которое и занимается печатанием бюллетеней к выборам. В то же время, предоставить документы, которые бы подтверждали правомочие «Майдана» и «Фолио-плюс» печатать документы строгой отчетности к выборам, Д.БАЛАН не смог из-за их отсутствия в типографии.

В тот же день А.РУСАНОВ заявил о попытке представителей ВО «Батьківщина» сорвать заседание Харьковской областной избирательной комиссии.

Как заявил после доследственной проверки стражами порядка издательства «Фолио-плюс» В.ФИЛЕНКО, на складах издательства было обнаружено 12 тысяч 700 неучтенных бюллетеней.

В свою очередь пресс-служба Харьковской областной организации Партии регионов обвинила представителей ВО «Батьківщина» сорвать избирательный процесс в Харьковской области.

Прокуратура Харькова, осуществив проверку, не обнаружила оснований для возбуждения уголовного дела в связи с заявлениями о факте выявления в местной типографии «Фолио-плюс» неучтенных избирательных бюллетеней.