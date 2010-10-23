Азаров не верит, что разумные люди будут голосовать за оппозицию

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ предлагает оппозиции не нагнетать ситуацию перед выборами и решать все проблемы, касающиеся регистрации кандидатов и проведения выборов в местные органы власти, решать в судебном порядке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге.

Н.АЗАРОВ отметил, что оппозиция понимает, что у нее нет оснований рассчитывать на успех на выборах после 5-ти лет «хаоса и анархии» в стране.

«Представители оппозиции понимают, что выборы проиграны ими после тех лет хаоса, в который они ввергли страну. По-другому не может быть. Неужели кто-то из разумных людей будет голосовать за те партии, которые в течение пяти лет кроме хаоса и анархии ничего стране не дали? Я не думаю. И поэтому они сейчас нагнетают ситуацию, выступают с заявлениями, что кто-то им препятствует», - заявил Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что и правительство, и Президент предприняли ряд мер для обеспечения прозрачных и демократичных выборов, в частности, приглашены международные наблюдатели, Минюсту поручено анализировать все жалобы на отказ в регистрации кандидатов, главам местных администраций и государственным СМИ поручено обеспечить равные условия для кандидатов.

«Мне хотелось бы, чтоб были конкретные факты с их (оппозиции – УНИАН) стороны: где, в какой области, на каком участке кого-то не регистрируют. Я дал указание министру юстиции рассмотреть все жалобы относительно регистрации. Если органы Минюста по каким-то установленным законами порядкам отказывают в регистрации – есть суд. Ничто не мешает нашим оппонентам обратиться в суд и в судебном порядке рассмотреть эти вопросы. Насколько мне известно, эти вопросы суды оперативно рассматривают. Пожалуйста, пусть обращаются и решают», - заявил Н.АЗАРОВ.

При этом он предложил представителям оппозиции вспомнить, как проходили выборы Президента Украины, когда сегодняшняя оппозиция была у власти. «Пусть они вспомнят, как они, будучи у власти, проводили выборы Президента Украины и как они нам препятствовали, какие они нам создавали помехи и препоны. Однако мы даже в той ситуации не прибегали к лжи и обману», - заявил Н.АЗАРОВ.

Премьер подчеркнул, что Украина – правовое государство, и высказал уверенность, что выборы 31 октября пройдут честно и прозрачно. «Власть как никогда заинтересована в честных и прозрачных выборах. И именно такие выборы у нас и состоятся. Это однозначно», - заявил Н.АЗАРОВ.