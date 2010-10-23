Депутаты от БЮТ вызвали следственную групу в харьковскую типографию

Народные депутаты от БЮТ Владимир ФИЛЕНКО и Алексей ЛОГВИНЕНКО вызвали оперативно-следственную групу в типографию «Фолио-плюс» в Харькове, где обнаружен факт печати неучтенных избирательных бюллетеней.

По словам В.ФИЛЕНКО, в типографии «Фолио-плюс», расположенной по адресу: улица Лодзинская, 9, обнаружены отпечатанные бюллетени для выборов в местные советы 31 октября. При этом, как сообщил депутат, печать бюллетеней продолжается, сообщает интернет-обозрение из Харькова «Главное».

Директор типографии Дмитрий БАЛАН рассказал народным депутатам, что издательство «Фолио-плюс» заключило договор на аренду печатного оборудования с другим издательством – «Майдан», которое якобы и занимается печатью бюллетеней к выборам. В то же время, предоставить какие-либо документы, подтверждающие правомочность «Майдана» и «Фолио-плюс» печать документы строгой отчетности к выборам Д.БАЛАН не смог в силу их отсутствия в типографии. Кроме того, как отмечает В.ФИЛЕНКО, бюллетени на оборудовании «Фолио-плюс» печатают работники именно этой типографии, что подтверждается рассказами самих печатников.

Народные депутаты подчеркивают, что договоров территориальной избирательной комиссии с указанной типографией Д.БАЛАН предоставить также не смог, как и не смог предоставить документы, подтверждающие правильность изготовления, учета и транспортирования бюллетеней.

В.ФИЛЕНКО потребовал от Д.БАЛАНА незамедлительно остановить процесс печати неучтенных бюллетеней, и обратился с соответствующим депутатским запросом в прокуратуру области.

Как заявил глава харьковской "Батькивщины", кандидат на пост мэра Харькова Арсен АВАКОВ, информацию о том, что в одной из типографий Харькова печатаются фальшивки, он получил накануне по телефону от анонима.

По словам звонившего, "левые" бюллетени печатаются в огромном количестве, без всяких специальных методов охраны, защиты, контроля и учета, после чего продукция вывозится из типографии в неизвестном направлении. На этом же предприятии, сообщил аноним, печатается агитационная продукция без выходных данных, в том числе Партии регионов.

А.АВАКОВ продемонстрировал журналистам бюллетени в Харьковский облсовет по партийным спискам, бюллетени по мажоритарному округу в Лозовой и Харьковском районе, говорится в собщении.

"Мы имеем все основания, а теперь и доказательства, говорить о том, что глава территориальной (Харьковской городской) избирательной комиссии (Александр) ДМИТРЕНКО, глава областной избирательной комиссии (Александр) РУСАНОВ, находящиеся в этих комиссиях по квоте Партии регионов, фактически саботируют процесс, а по сути, участвуют в нарушении законов Украины и обеспечивают подложное голосование. Организовывают фальсификацию голосования. Это уголовное преступление, которое мы требуем немедленно пресечь", - заявил А.АВАКОВ.

Он также добавил, что в ответ на требование участников избирательного процесса и членов комиссии к главе областной территориальной комиссии и городской территориальной избирательной комиссии "показать, на каком основании, по каким договорам, где печатаются бюллетени, каков порядок их хранения, транспортировки, охраны, маркировки, главы комиссий уклоняются от ответов".

"Областная организация партии "Батькивщина" требует прекратить процедуру выдачи бюллетеней, обнародовать информацию где, на каких основаниях, в каких количествах, при каком контроле печатаются бюллетени для голосования, как контролируются формы, как контролируется процедура завоза бюллетеней", - заявил А.АВАКОВ.

Он также сказал, что "Батькивщина" требует утвердить новую форму бюллетеней и изготовить их заново. «Это надо сделать незамедлительно, чтобы не допустить срыва выборов», - подчеркнул А.АВАКОВ.

"Когда о бюллетенях мы узнаем по анонимному звонку – это значит, что процедуры честного голосования быть не может", - добавил он.

"Я обращаюсь к Президенту Украины, который неоднократно заявлял о честных выборах, и прошу обеспечить эти честные выборы здесь, в Харькове. Потому что то, что происходит сейчас здесь, это постыдная, абсолютно негодящая процедура, которую никак нельзя назвать выборами", - отметил А.АВАКОВ.