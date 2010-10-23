Тигипко готов блокироваться с ПР, несмотря на конкуренцию

«Сильная Украина» готова объединить усилия с другими партиями, в том числе с Партией регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил вице-премьер-министр, лидер партии «Сильная Украина» Сергей ТИГИПКО вчера вечером в Севастополе в прямом эфире телеканала «Бриз».

«Мы готовы к блокировке с другими политическими партиями, силами, и, в частности, скажем, с той же Партией регионов, с которой мы достаточно жестко конкурируем, и сейчас боремся за одни и те же голоса», - сказал он и пояснил: «Отсидеться в оппозиции, покритиковать - дело нехитрое, сделать работу - это хитрое».

По мнению С.ТИГИПКО, после объединения усилий партиям нужно заниматься двумя основными направлениями - «созданием инвестиционного климата (вам нужны здесь хорошие новые производства), и второе - это качество жизни людей».

Как заявил С.ТИГИПКО, «у нас сегодня есть целый ряд решений, которые улучшат качество воды, качество транспорта, улучшат тепловую энергетику…». По его мнению, «надо приходить и атаковать проблемы, не говорить о них, а находить передовой опыт, составлять финансовые схемы, хорошие договора, скажем, о концессии, оставляя коммунальное имущество в своей собственности».