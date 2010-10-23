Донецкие депутаты просят Януковича и Азарова защитить Табачника

Депутаты Донецкого городского совета просят Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и премьер-министра Украины Николя АЗАРОВА «оказать поддержку начинаниям» министра образования и науки Дмитрия ТАБАЧНИКА.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее обращение было принято на сессии городского совета.

Донецкий горсовет обратился с просьбой «оказать поддержку политике Министерства образования и науки Украины и начинаниям Дмитрия ТАБАЧНИКА, защитив его от несправедливых нападок и предоставив министру возможность спокойно заниматься своими прямыми обязанностями».

Обращаясь к депутатам горсовета перед голосованием за принятие данного обращения, секретарь Донецкого горсовета Николай ЛЕВЧЕНКО сказал: «Я прошу вас поставить на голосование и поддержать этот проект решения. Это обращение - мы перечислили все те достижения, все то, что было сделано Министерством образования за время руководства нашего однопартийца Дмитрия ТАБАЧНИКА». При этом он добавил, что сейчас слышна только критика в адрес министерства и нет никакой политической поддержки, «поэтому наша профильная комиссия проработала все достижения и наработки (министерства)» и инициировала данное обращение.