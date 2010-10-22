Янукович рассказал, как он заботится о своем здоровье

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что уделяет надлежащее внимание своему здоровью, и хочет создать эффективную систему сохранения и улучшения здоровья для украинцев.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он рассказал на расширенном заседании рабочей группы Комитета по экономическим реформам по вопросам реформирования сферы здравоохранения, которое состоялось сегодня в Кировограде под председательством Президента.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что главная ценность для человека - его здоровье.

“И как достичь, чтобы человек со дня рождения имел возможность сохранять свое здоровье?.. Чтобы мы могли создать такую систему, которая бы заботилась о человеке и создавала такие условия”, - заметил он.

В то же время глава государства отметил, что “много времени уделил изучению этого вопроса, в разные периоды своей жизни”. “У меня старший сын – медик, я его также много слушал. Рядом со мной уже многие время в жизни ездит врач, известный, который следит за моим здоровьем, личным; и все время меня учит, как его нужно беречь и рационально использовать. И у меня много есть друзей, с которыми я очень часто обсуждаю эти вопросы. И я с удовольствием это делаю, потому что мне это интересно”, - рассказал В.ЯНУКОВИЧ.

Но, как отметил Президент, “сегодня пришло время, когда мы все – медицинская общественность, наши ученые, наши организаторы системы здравоохранения – должны объединиться и разработать такую концепцию системы здравоохранения, которую мы способны на данном этапе выполнить”.