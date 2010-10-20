Тимошенко возмущена реакцией Запада на Януковича: лучше бы молчали

Лидер партии "Батьківщина" Юлия ТИМОШЕНКО обеспокоена тем, что Запад игнорирует захват Украины Россией.

Как сообщает сайт Ю.ТИМОШЕНКО, об этом она сказала в интервью "Daily Telegraph".

"Украину поглощают. Руководство страны считает все собственностью, которую можно продать. Природные ресурсы, государственные промышленные монополии, потоки государственных средств, медийные организации и заводы. Россия уже воспользовалась ситуацией, и, по моему мнению, в будущем они сделают еще больше", - заметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Лидер партии "Батьківщина" заявила, что Запад не смог осудить тревожный крен к советскому авторитаризму в Украине, поневоле открыв двери для пагубных российских экономических интересов и военного влияния.

"Я не понимаю. Когда ЯНУКОВИЧ пришел к власти, и демократия начала разрушаться, западные политики заговорили о стабильности. Если не называть вещи их настоящими именами и не говорить ни слова об издевательстве над демократией, тогда лучше уж вообще молчать", - отметила Ю.ТИМОШЕНКО, сравнив восемь месяцев правления пророссийского Президента с "похоронами демократии".

"Страной правят деньги и страх. Все, что осталось от наших энергетических ресурсов, поглощается. Это сотрудничество слуги и хозяина. Мы можем сотрудничать и поддерживать дружеские отношения с Россией, но мы не должны продавать им наш суверенитет или отказываться ради них от европейской интеграции", - убеждена Ю.ТИМОШЕНКО.

Лидер "Батьківщини" напомнила, что Россия и Украина ведут переговоры о создании ряда совместных предприятий, которые фактически отдадут в руки Москвы контроль над украинской экономикой.

"Россия, как и другие страны мира, продвигает свои национальные интересы. Проблема не в России, а в том, что в Украине действует пятая колонна. Позиция новой власти такова: мы владеем страной, и поэтому можем продавать все, что захотим", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.