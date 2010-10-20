БЮТ будет просить Чехию не выдавать Данилишина

Вопрос об экстрадиции бывшего министра экономики Украины Богдана Данилишина должен быть решен уже в ближайшее время.

Об этом сообщила Радио "Свобода" речница полиции Чешской Республики Павла Копецка.

Она отметила, что Данилишина задержали вечером 18 октября. По ее словам, вопрос об экстрадиции бывшего украинского чиновника должен быть решен уже в ближайшее время.

"В карточке Международного розыска было указано, что гражданин подозревается в преступлении, а именно в нарушении действующего законодательства при управлении чужим имуществом, которое было совершенено в 2007 году. Позже должно быть решено, будет ли он передан в Украину в руки украинской юстиции", - сказала речница чешской полиции.

Между тем, в Блоке Юлии Тимошенко называют дело против Данилишина политическим.

Так, нардеп от БЮТ Сергей Власенко в интервью Радио "Свобода" отметил, что сейчас бютовские правоведы будет связываться с адвокатами Данилишина. В случае необходимости, чешской стороне будут предоставлены доказательства политичности этого дела.

"Каждый депутат от БЮТ, каждый член партии "Батькищина" будет готов предоставить всю ту информацию, которая у него есть, чтобы подтвердить, что это дело носит политический характер", - заявил Власенко.

"За такие же действия чиновники правительства Януковича-Азарова сейчас получают благодарности. Они всячески пиарят так называемый аудит, который на тех же условиях привлечен в Украину. За такие же действия Богдана Данилишина пытаются бросить в тюрьму", - сказал БЮТовец.

В свою очередь, представители действующей власти обвинения оппозиции отбрасывают.

"Если бы он (Данилишин) считал, что он не имеет отношения к тем или иным махинациям, он бы появился и дал показания относительно тех или иных вопросов. Теперь, после его задержания, мы сможем выяснить вопросы, которые без участия Данилишина проверить нельзя", - сказал радио депутат от Партии регионов Вадим Колесниченко.

Как стало известно 19 октября, Данилишина, который находился в прозыске, задержали в Чехии.

Экс-министра экономики правительства Юлии Тимошенко обвиняют по статье 364 Уголовного кодекса Украины - злоупотребление властью или служебным положением. Ему инкриминируют нанесение ущерба государству в лице Министерства обороны почти на 14 миллионов гривен из-за неэффективного и чрезмерного расходования государственных средств при государственных закупках.

В Генеральной прокуратуре Украины заявили, что процедура экстрадиции Данилишина уже начата, соответствующие документы направлены чешским коллегам.

Украинская правда