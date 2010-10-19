Янукович обещает наказать чиновников, которые попадутся на фальсификациях

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ предупреждает чиновников об ответственности за нарушение права граждан на свободное волеизъявление.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Я очень заинтересован, чтобы эти выборы действительно были прозрачными, демократическими, и люди почувствовали, что мы живем в современной демократической стране», – сказал В.ЯНУКОВИЧ сегодня в Ривне в интервью журналистам.

«Поэтому сегодня я хочу повысить уровень ответственности чиновников – тех, кто имеет отношение к этим выборам, и сказать: если будут зафиксированы те или иные нарушения, административное давление со стороны представителей власти, – как минимум, я этих людей уволю с работы. Они не должны мешать людям голосовать. Они не должны мешать волеизъявлению людей», – отметил глава государства.

Президент подчеркнул, что чиновники обязаны, согласно действующему законодательству, создать все условия для того, чтобы выборы прошли спокойно и прозрачно. В то же время глава государства констатировал, что на сегодняшний день в стране есть политические силы, которые «уже потеряли и теряют доверие украинского народа».

«Они уже сегодня предвзято говорят о каких-то фальсификациях, чтобы потом оправдаться перед избирателями, почему у них такой низкий рейтинг», – отметил В.ЯНУКОВИЧ.

В очередной раз, констатировал Президент, эти политические силы хотят за счет такого авантюрного подхода обмануть общество. «И они это делают не только внутри страны – они позорят государство за его пределами: ездят в европейские страны, рассказывают о том, чего в Украине нет», – добавил В.ЯНУКОВИЧ.

От таких шагов, отметил Президент, страдает имидж нашего государства. Очевидно, отметил глава государства, одно дело – думать о собственных политических амбициях, и совсем другое – заботиться о будущем страны и ее граждан.

«Мы будем наводить порядок в стране. Мы наведем порядок. Каждый человек будет защищен Законом. Мы снимем принцип политической целесообразности. Вместо этого будет работать принцип верховенства права», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

Президент также подчеркнул, что сегодня предлагает всем сторонам партнерство, конструктивную работу на пользу государству и его интересов, несмотря на цвет политических сил.