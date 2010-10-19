Комиссия Киевсовета «убила» клона фракции БЮТ

Постоянная комиссия Киевского городского совета по вопросам правопорядка, регламента и депутатской этики установила, что собрание фракции БЮТ в Киевсовете 31 августа 2010 года по количественному составу присутствующих на нем депутатов не было правомочным рассматривать вопрос о выражении недоверия руководству этой фракции и избирать новое руководство.

Об этом УНИАН сообщил источник в Киевсовете.

Как сказано в копии решения, которую имеет в своем распоряжении УНИАН, “анализ материалов, объяснений депутатов Киевсовета – членов депутатской фракции “Блок Юлии Тимошенко”, правовых актов, регламентирующих вопрос смены руководства фракции Киевсовета, дает основания для заключения о том, что собрание фракции “Блок Юлии Тимошенко” в Киевском городском совете 31 августа 2010 года (при условии, что оно действительно проводилось) по количественному составу присутствующих на нем депутатов не было правомочным для рассмотрения вопросов о выражении недоверия руководству этой фракции и избрания ее нового руководства, а принятые на нем решения о смене руководства фракции (при условии, что они действительно принимались) – не были приняты полномочным для принятия таких решений составом членов фракции”.

Комиссией также установлено, что подписи депутатов Киевсовета – членов фракции БЮТ были незаконно использованы для подделки документов о смене руководства фракции.

Также комиссия Киевсовета отметила, что голосование за смену руководства фракции состоялось с грубыми нарушениями регламента, при отсутствии кворума для принятия таких решений и с мошенническим использованием подписей нескольких депутатов фракции.

Комиссия пришла к заключению, что информацию, объявленную в письме от 7 сентября об изменениях в составе руководства фракции БЮТ, зарегистрированную в секретариате Киевсовета и объявленную председателем на пленарном заседании Киевсовета 9 сентября, считать несоответствующей действительности.

Кроме того, профильная комиссия предлагает заместителю городского председателя – секретарю Киевсовета Олесю ДОВГОМУ объявить об указанном заключении комиссии на ближайшем заседании горсовета и принять организационно-правовые меры для выполнения указанного заключения постоянной комиссии.

Как сообщал УНИАН, 25 августа Киевсовет обратился в Верховную Раду относительно внесения изменений в Закон “О столице Украины – городе-герое Киеве” по поводу возможности ликвидации районных советов. Согласно информации СМИ, обращение поддержали 16 членов фракции БЮТ, в частности, Юрий БЕРЕГОВОЙ, Семен БОРИСЕНКО, Алексей ДАВЫДЕНКО, Юрий ДМИТРУК, Борис ДРОБОТ, Владимир ДРОБОТ, Сергей КОЗЫР, Денис МОСКАЛЬ, Александр НЕЗНАЛ, Дмитрий ОЛИЙНЫК, Олег ПЕТЬКУН, Василий СЕНЧУК, Виктор ТИЩЕНКО, Александр ТОЛУБИЦКИЙ, Анатолий ШЕВЧЕНКО и Роман ШТЕЙНАС.

В тот же день Совет Блока Юлии Тимошенко исключил из фракции БЮТ в Киевсовете некоторых депутатов, которые поддержали обращение в Верховную Раду.

3 сентября УНИАН получил информацию о смене руководства фракции БЮТ в Киевсовете. В соответствии с сообщением, 31 августа председателем фракции был избран Денис МОСКАЛЬ, «за» проголосовали 17 из 32 членов фракции.

В тот же день председатель Киевской городской организации партии «Батькивщина» Анатолий СЕМИНОГА заявил, что власть пытается захватить контроль над фракцией БЮТ в Киевсовете и опроверг информацию о смене руководства фракции.

9 сентября секретарь Киевсовета О.ДОВГИЙ объявил об избрании Д.МОСКАЛЯ председателем фракции БЮТ в Киевсовете вместо Т.МЕЛИХОВОЙ. Сама Т.МЕЛИХОВА назвала события во фракции рейдерским захватом.

По данным пресс-службы БЮТ, на сегодняшний день в состав фракции БЮТ в Киевсовете входят 14 депутатов: Т.МЕЛИХОВА, Сергей МЕЛЬНИК, Владимир СЕМИНОГА, Владимир КОБЕЛЕВ, Виктор НАУМКО, Владимир НАУМЕНКО, Игорь СОЛОШЕНКО, Николай ЛУКЬЯНЮК, Владислав ЯРЦЕВ, Олег МЕДВЕДЕВ, Николай МЕЛЬНИК, Инна НОВАК, Дмитрий НИКУЛЬШИН и А.БРИГИНЕЦ.