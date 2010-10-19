Эксперты сравнят партийные системы Украины и России

20 октября в 18.30 в конференц-зале гостиницы «Президент-Отель» (Киев, ул. Госпитальная, 12) состоится заседание Центра социально-консервативной политики (Украина) на тему «Сравнительный анализ партийных систем Украины и России».

В обсуждении примут участие: директор Агентства социальных коммуникаций Сергей БЕЛАШКО; руководитель социологической компании R&B Евгений КОПАТЬКО; политолог Дмитрий ВЫДРИН; директор Российского центра науки и культуры в Киеве Андрей ВОРОБЬЕВ; директор Международного центра перспективных исследований Вера НАНИВСКАЯ и др.

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