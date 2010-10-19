Литвин объявил Ляшко и Осыку внефракционными

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН объявил об исключении народных депутатов Олега ЛЯШКО и Сергея ОСЫКИ из состава фракции БЮТ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер заявил на заседании парламента.

Он отметил, что депутаты исключены согласно решению фракции БЮТ от 18 октября.

В.ЛИТВИН также сообщил, что в соответствии с Регламентом ВР, О.ЛЯШКО и С.ОСЫКА теперь внефракционные.

Как сообщал УНИАН, вчера в пресс-службе фракции БЮТ проинформировали, что решение об исключении О.ЛЯШКО и С.ОСЫКИ единогласно приняли на заседании фракции.

О.ЛЯШКО и С.ОСЫКА исключены “за сотрудничество с коалицией большинства, в частности, за голосование за изменения к Конституции, за закон о Кабинете министров и Регламенте Верховной Рады Украины”, - отмечает пресс-служба.