Как вернуть легитимность органам власти в Украине?

Венецианская комиссия посоветует Украине, каким образом вновь обеспечить легитимность органов власти. Об этом заявил секретарь Венецианской комиссии Томас Маркерт в интервью Первому национальному телеканалу.

"Венецианская комиссия никогда не рассматривает решение Конституционного суда относительно его законности. Конституционный суд - это высший орган, который толкует Основной закон страны, и Венецианская комиссия не может ставить под сомнение авторитет суда", - отметил он.

Маркерт напомнил, что рабочая группа Венецианской комиссии посетит Украину и обсудит с представителями различных органов власти возможные последствия решения Конституционного суда.

"По итогам этого визита рабочая группа подготовит проект решения, которое Комиссия примет на следующей сессии в декабре", - уточнил он.

Секретарь комиссии отметил, что "нет ничего особенного в том, что через несколько лет парламент решает усовершенствовать некоторые предшествующие изменения в Конституцию. Но крайне необычным выглядит полная отмена конституционной реформы через несколько лет после ее принятия и особенно, когда это делает не парламент, принимавший эту реформу, а Конституционный суд", - добавил он.

Маркерт уточнил, что "вопрос продолжительности полномочий парламента и принципов формирования правительства - просто примеры вопросов, поднятых в решении Конституционного суда, и "это не будет объектом нашего исследования".

"Прежде всего, мы изучим последствия решения Конституционного суда, а тогда, вероятно, сформулируем предложения, каким образом вновь обеспечить легитимность органов власти", - сказал он.

Секретарь Венецианской комиссии отметил, что на последней сессии комиссии у него "сложилось впечатление, что украинская власть готова сотрудничать с комиссией, и она будет это делать".

"Поэтому нет оснований сейчас говорить, а что случится, если Украина не будет выполнять рекомендации комиссии. В общем-то, никакие наши рекомендации не являются обязательными для выполнения Украины. Однако и Совет Европы, и Европейский Союз придают очень большое значение тому факту, страна действует согласно рекомендациям Венецианской комиссии", - цитирует Украинская правда.