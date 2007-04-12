Чорновил советует Морозу хорошенько напрячь электоральные усилия

Партия регионов призывает Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО отменить указ о проведении досрочных парламентских выборов для того, чтобы сохранить условия для нормального диалога на будущее. Об этом заявил народный депутат Тарас ЧОРНОВИЛ на пресс-конференции в четверг.

Как передает корреспондент УНИАН, при этом он отметил, что ПР надеется, что Президент отменить свой указ еще до решения Конституционного суда, и это снимет все проблемы. «В этом случае мы готовы выполнить пожелание Президента практически по всем направлениям и сферах, которые не противоречат Конституции», - сказал депутат.

По словам Т.ЧОРНОВИЛА, если решение КС будет не в интересах Президента, то коалиция окажется в ситуации, когда будет необходимо вести переговоры с человеком, который сознательно нарушил Конституцию. «Поэтому мы сегодня максимально обращаемся к Президенту с просьбой пересмотреть свой указ, чтобы сохранить условия для нормального диалога на будущее», - сказал он.

Т.ЧОРНОВИЛ отметил также, что считает приемлемым вариант отмены президентского указа о досрочных выборах на основании юридической и физической невозможности его выполнения.

Кроме того, он не согласился с мнением некоторых социологов, которые прогнозируют, что социалисты могут не попасть в следующий парламент. «Если они напрягут хорошо свои электоральные усилия, они могут выйти на 3% и пройти, но реально вместо 239 у нас есть шанс получить где-то около 245 мест в парламенте», - добавил В.ЧОРНОВИЛ.

Он также отметил, что не верит в силовой характер развития событий.