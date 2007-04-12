Ющенко: решение Конституционного Суда принципиально не для двух Викторов
13:56, 12 апреля 2007Политика
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Президент готов выполнить любое решение
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО готов исполнить любое решение Конституционного Суда относительно своего указа о роспуске Верховной Рады.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.
“Я уважаю закон”, – сказал Президент.
В то же время, по словам В.ЮЩЕНКО, его тревожит ситуация вокруг КС. По словам Президента, решение КС “принципиальное не для двух Викторов, а для 48 миллионов украинской нации”.
Президент подчеркнул, что будет делать все, чтобы КС действовал. “Я за дееспособный Конституционный Суд”, – сказал В.ЮЩЕНКО.
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