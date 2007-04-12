Ющенко: решение Конституционного Суда принципиально не для двух Викторов

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО готов исполнить любое решение Конституционного Суда относительно своего указа о роспуске Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.

“Я уважаю закон”, – сказал Президент.

В то же время, по словам В.ЮЩЕНКО, его тревожит ситуация вокруг КС. По словам Президента, решение КС “принципиальное не для двух Викторов, а для 48 миллионов украинской нации”.

Президент подчеркнул, что будет делать все, чтобы КС действовал. “Я за дееспособный Конституционный Суд”, – сказал В.ЮЩЕНКО.