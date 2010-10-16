В НУ поведали, как будут контролировать действия власти на выборах

Председатель политического совета партии «Наша Украина» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО заверяет, что его политическая сила будет контролировать все действия власти во время местных выборов в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.НАЛИВАЙЧЕНКО сообщил, находясь с рабочей поездкой в Ривненской области.

По его словам, «за последние 8 месяцев Украина ни на шаг не приблизилась к европейским стандартам, а власть в целом потеряла чувство ответственности перед гражданами». Поэтому на ближайшее будущее задача номер один для нашеукраинцев - всеми способами предотвратить любые возможные фальсификации при проведении местных выборов.

Для этого, как сообщил В.НАЛИВАЙЧЕНКО на пресс-конференции в Ровно, «Наша Украина» вводит прямые телефонные линии, которые будут действовать не только в центральном офисе партии, но и в областях.

«Для нас самое главное - проконтролировать честность проведения выборов, и поэтому мы вводим телефонные линии», - отметил председатель политсовета «Нашей Украины».