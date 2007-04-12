Ющенко хочет сделать власти прививку

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО готов обсуждать вопрос сроков проведения досрочных выборов в Верховную Раду.

Об этом он сказал в интервью Радио «Свобода» и немецкой газете Die Welt.

При этом В.ЮЩЕНКО отметил, что не откажется от своей позиции о необходимости проведения досрочных выборов. По его словам, суть заключается в том, что тема досрочных выборов не находится под ревизией. «Досрочные выборы нужны стране. Это моя категорическая позиция», - заявил Президент.

В то же время, В.ЮЩЕНКО отметил, что предметом компромисса может быть вопрос переноса срока. «Это тот компромисс, который я готов начать в этом процессе, потому что хорошо понимаю, что те вопросы, которые нужно урегулировать, даже технологические вопросы, которые нужно урегулировать к моменту проведения выборов, нуждаются в определенной подготовительной работе, определенных изменениях, в том числе, кстати, в законодательстве», - сказал глава государства.

Он также высказался за необходимость возобновления переговорного процесса. По мнению В.ЮЩЕНКО, нужно найти такие ответы, «которые одновременно давали бы нам уроки, делали нам прививку, прежде всего власти, прежде всего политическим силам, по недопущению такого глубинного проникновения коррупции в систему власти, в том числе парламентской власти».

Президент заверил журналистов, что выборы состоятся на всей территории Украины. «Не нужно там рисовать страшные обстоятельства, когда половина страны будет принимать участие в голосовании, другая не будет. В выборах будет принимать участие и голосовать вся страна. Безусловно», - заявил В.ЮЩЕНКО, добавив, что для того, чтобы прийти к такому варианту, как раз и настроены были его инициативы по урегулированию этого вопроса.

По словам Президента, он просил их пока не объявлять «только из соображений: пусть их изучит сторона». «Если они в своей основе могут быть той базой, которая дает ответ на ключевые диспозиции одной и другой стороны, я, конечно, их обнародую, и общественность получит намного больше сигналов, ответов о том, как мы будем поступать в плане урегулирования», - заявил В.ЮЩЕНКО.