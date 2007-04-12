Янукович ждет ответа Ющенко

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ рассчитывает сегодня получить ответ от Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО на обращение правительства с просьбой приостановить действие указа о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ сообщил сегодня во время встречи с вице-премьером Государственного совета Китайской Народной Республики ХУЕЙ Ляньюем.

«Вчера мы приняли решение и обратились к Президенту, чтобы он приостановил действие указа до вынесения вердикта Конституционным Судом. Мы считаем, что это единственный путь на данном этапе, и мы будем ждать ответа сегодня», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Премьер-министр подчеркнул, что единственным способом разрешения политического конфликта является правовой путь. «Поэтому мы ждем решения Конституционного Суда, и как только он вынесет вердикт, будут расставлены все точки над «і». Победа права и Конституции – это будет победа и Президента, и правительства, и парламента, и украинского народа», - добавил он.

Вместе с тем В.ЯНУКОВИЧ сказал, что воспринимает нынешнюю ситуацию в Украине как очередное политическое испытание. «Это испытание пришло для политиков и украинского народа. Я думаю, что мы достойно его выдержим», - подчеркнул глава правительства.

Как сообщал УНИАН, 10 апреля Президент Украины В.ЮЩЕНКО заявил, что встречался с премьер-министром и сформулировал план действий, который состоит из 15-ти пунктов и призван урегулировать ситуацию.

В.ЮЩЕНКО отметил, что они с В.ЯНУКОВИЧЕМ договорились не обнародовать этот план, пока на рабочем уровне стороны не обменяются позициями.

По информации Президента, после этого разговора В.ЯНУКОВИЧ собирал свой политсовет и они обсуждали эти предложения.

В.ЯНУКОВИЧ, выступая на митинге на Майдане Незалежности 11 апреля перед своими сторонниками, заявил, что правящая коалиция и правительство подготовили свой пакет предложений для урегулирования политического кризиса.