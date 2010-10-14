Азаров уверяет Европу, что Путин и Медведев ему с советами не звонили

Власти Украины при принятии политических решений не советуются с властями России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня, выступая в Брюсселе на конференции, организованной группой Прогрессивного альянса социалистов и демократов Европарламента на тему отношений с Украиной.

«Должен вам откровенно сказать: не советуемся. Не было ни одного случая, чтобы Президент России или премьер-министр России позвонили или при встрече сказали, что вот вы, пожалуйста, не делайте таких или таких шагов. Такого не было… Все решения Украина принимает абсолютно самостоятельно», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что взаимоотношения между Украиной и Россией строятся на принципах взаимоуважения.

Также премьер отметил, что размещение базы Черноморского флота РФ на территории Украины также не влияет на политику Украины. «Трудно представить, какое влияние эта база имеет на нашу политику. Исчезающее, малое, если не сказать, никакое. Я поставлю пример Гибралтара: он имеет какое-то влияние на политику Испании? Я думаю, что такое же примерно влияние имеет база в Севастополе», - сказал Н.АЗАРОВ.