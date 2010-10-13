Азаров мечтает сотрудничать с оппозицией

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ попросил Президента Европарламента Ежи БУЗЕКА обратиться к украинской оппозиции с просьбой начать конструктивное сотрудничество с его правительством.

Как передает корреспондент УНИАН, такую просьбу Н.АЗАРОВ высказал на совместном с Е.БУЗЕКОМ брифинге после двухсторонней встречи.

«Я сказал господину Президенту, что я мечтаю конструктивно сотрудничать с оппозицией, и я прошу господина Президента, чтобы он обратился к нашей оппозиции и призвал ее к конструктивному сотрудничеству с правительством», - сказал Н.АЗАРОВ.

Премьер подчеркнул, что оппозиция и правительство выполняют разные функции, но задача у них одна – процветание страны. Он подчеркнул, что перед Украиной стоят задания «колоссальной трудности», в частности, проведение реформ и модернизация экономики.

«Это национально объединяющая идея, по крайней мере, до следующих выборов», - сказал Н.АЗАРОВ.