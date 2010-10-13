Азаров уже и в зону свободной торговли с ЕС не торопится?

Украина всегда будет надежным транзитером российских энергетических ресурсов в Европу. Об этом глава украинского правительства заявил в Брюсселе на конференции «Украина: от кризиса к росту. Экономика, инвестиции, рынки».

«Украина всегда будет для Европы надежным транзитером энергоресурсов, в частности, из России, но мы не исключаем возможность альтернативных путей транзита для подачи энергоресурсов в Европу через территорию нашей страны. Мы открыты для диалога, и мы приветствуем любые предложения в этом направлении», - цитирует премьер-министра департамент информации и массовых коммуникаций секретариата КМУ.

Кроме того, Николай Азаров напомнил, что Украина подписала с Европейским Союзом протокол о вступлении в европейское энергетическое содружество, которое открывает путь к внедрению зоны свободной торговли в энергетической отрасли между Украиной и ЕС.

В то же время, по словам премьера, переговоры между Украиной и ЕС относительно введения всеобъемлющей зоны свободной торговли продолжаются, но спешить с реализацией этого проекта к какой-то дате не стоит. «Мы должны находить компромиссы. Я не вижу никаких антагонистичных противоречий и думаю, что нам не нужно ставить перед собой никаких сроков, а работать настойчиво, последовательно над реализацией такой всеобъемлющей зоны свободной торговли», - отметил Азаров.