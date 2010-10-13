В понедельник от нардепов опять потребуют "заняться делом, а не языком"

18 октября состоится Всеукраинская акция против принятия законопроекта «О языках в Украине».

Об этом сообщили УНИАН в оргкомитете акции, отметив, что в этот день на Согласительном совете парламента опять будет решаться судьба законопроекта «О языках в Украине».

Митингующие соберутся в Киеве возле Комитетов Верховной Рады Украины в 10.30 и во всех областных центрах – возле облгосадминистраций в 13.00.

«Займитесь делом, а не языком!» – с таким лозунгом обратятся граждане к власти, призывая ее "заняться неотложными проблемами, которые в равной степени волнуют украинцев как Запада, так и Востока, а не провокационными законопроектами, которые влекут поляризацию общества".

Как отмечают организаторы акции, 4 октября благодаря пикетированию заседания Согласительного совета законопроект «О языках в Украине» в повестку дня не внесли. "Однако с регистрации он не снят, то есть этот проект в любой момент могут вынести на голосование", - сообщают они.

Проект закона «О языках в Украине», зарегистрированный в Верховной Раде руководителями фракций Партии регионов, Компартии и Блока Литвина, юридически вводит «российско-украинское двуязычие».

Организаторы акции: Общественная кампания «Новый Гражданин», Движение добровольцев «Пространство свободы», Гражданское движение «Видсич».