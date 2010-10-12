Сын Богатыревой принял «тяжелое мужское решение»
"Торговать лицом" не смог...
Игорь БОГАТЫРЕВ оставил пост главы Донецкой областной организации «Сильная Украина» по личным причинам.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Донецке заявил новый глава областной парторганизации «Сильной Украины» Владислав ДРЕГЕР.
«Он (И.БОГАТЫРЕВ – УНИАН) очень много работал. В его жизни сложились обстоятельства личного характера, которые не позволили ему продолжать работать столь же интенсивно. Просто как порядочный человек он оказался перед выбором – «торговать лицом» или же работать. Он принял тяжелое мужское решение», - отметил В.ДРЕГЕР.
Он также выразил надежду, что И.БОГАТЫРЕВ вернется к работе в партии, когда сможет решить свои личные проблемы.
Как сообщалось, И.БОГАТЫРЕВ - сын секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Раисы БОГАТЫРЕВОЙ.