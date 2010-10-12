Сын Богатыревой принял «тяжелое мужское решение»

Игорь БОГАТЫРЕВ оставил пост главы Донецкой областной организации «Сильная Украина» по личным причинам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Донецке заявил новый глава областной парторганизации «Сильной Украины» Владислав ДРЕГЕР.

«Он (И.БОГАТЫРЕВ – УНИАН) очень много работал. В его жизни сложились обстоятельства личного характера, которые не позволили ему продолжать работать столь же интенсивно. Просто как порядочный человек он оказался перед выбором – «торговать лицом» или же работать. Он принял тяжелое мужское решение», - отметил В.ДРЕГЕР.

Он также выразил надежду, что И.БОГАТЫРЕВ вернется к работе в партии, когда сможет решить свои личные проблемы.

Как сообщалось, И.БОГАТЫРЕВ - сын секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Раисы БОГАТЫРЕВОЙ.