Янукович не против, чтобы давление СБУ на журналистов широко обсуждалось

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что «дискуссия» о вмешательстве Службы безопасности Украины в деятельность журналистов полезна как для спецслужбы, так и для общества.

Об этом он заявил сегодня в интервью программе «Шустер Live».

Отвечая на замечание ведущего относительно множества заявлений, касающихся вмешательства СБУ в деятельность журналистов и работу СМИ, Президент сказал: «Такая дискуссия имеет место. Мы анализируем каждый факт. Если есть такие жалобы, конечно, принимаем меры».

По мнению В.ЯНУКОВИЧА, «такая дискуссия полезна и для общества, и для Службы безопасности».

«Мы подтверждаем, что Украина идет демократическим путем. Если люди говорят - они высказывают свою точку зрения - и говорят об этом открыто, - это означает, что демократический процесс в Украине есть, и этот принцип в развитии страны очень важен для каждого человека», - заявил глава государства.

На уточняющий вопрос, продолжает ли он как Президент быть гарантом свободы слова в Украине, В.ЯНУКОВИЧ в который раз подчеркнул, что он «заинтересован, как никто другой, чтобы у нас всегда была учтена точка зрения каждого человека».