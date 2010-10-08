Платные услуги в вузах - что шерсти со свиньи: визгу много, а шерсти мало?

Экс-министр образования Станислав НИКОЛАЕНКО сравнивает экономическую эффективность от введения правительством платы за образовательные услуги в высших учебных заведениях с процессом настрига шерсти от свиньи: “Визгу много, а шерсти мало!”.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии “Справедливость”, которую С.НИКОЛАЕНКО возглавляет.

Экс-министр образования отмечает, что решение правительства противоречит ст.53 Конституции Украины, где записано, что высшее образование является бесплатным. С.НИКОЛАЕНКО также напоминает, что по существующим правилам студент имеет право трижды пересдавать экзамен, а уже потом его могут отчислить.

“Зачем осложнять жизнь педагогам и студентам? Разве можно вводить плату за пользование книгами в библиотеке? – удивляется С.НИКОЛАЕНКО. – Нужно радоваться, что молодежь тянется к знаниям”.

“Я специально переговорил с украинскими профессионалами, которые преподавали в США и Великобритании. Они выразили удивление по поводу этих шагов украинской власти. Такого они за рубежом не видели”, - подчеркнул экс-министр.

С.НИКОЛАЕНКО также отмечает, что из-за этого постановления студентам-контрактникам дважды нужно платить за обучение.

Лидер “Справедливости” посоветовал ректорам вузов не выполнять буквально решения правительства, потому что “это приведет к невероятной напряженности и противостоянию со студентами”. С.НИКОЛАЕНКО также предлагает руководителям вузов посоветоваться со студенческим самоуправлением, “найти способы, как обойти это решение Кабмина”.

Исполком партии “Справедливость” и правление Общественного совета педагогов и ученых Украины призвали Президента и премьер-министра отменить это “дискриминационное постановление правительства”.

Как сообщал УНИАН, 27 августа Кабмин принял постановление №796 «Об утверждении перечня платных услуг, которые могут предоставляться учебными заведениями, другими учреждениями системы образования, которые принадлежат к государственной и коммунальной форме собственности». Согласно документу, правительство разрешило государственным и коммунальным высшим учебным заведениям брать со студентов деньги за пропуски занятий, за консультации и другие услуги. Постановление вступает в силу 15 октября.

1 октября «Комсомольская правда в Украине» написала, что «первым официальные расценки озвучил Таврический университет: пересдача экзаменов у профессора - 900 грн., отработка пары у доцента – 30 грн.».