У Азарова решили снимать напряжение в Киеве батонами по 2,80

Рабочая группа под председательством первого вице-премьера Андрея Клюева в составе работников аппарата Киевской городской государственной администрации и менеджеров предприятия «Київхліб» наработала комплекс мероприятий, которые позволят вернуть цены на батоны до уровня 2,80 грн, сообщила пресс-служба правительства.

В частности Клюев поручил главам администраций обеспечить четкий график бесперебойной отгрузки зерна Аграрного фонда из регионов Украины в адрес «Київмлина» с последующей переработкой этого зерна на давальческих условиях и отпуском муки предприятию «Київхліб».

По словам председателя наблюдательного совета ОАО «Хлеб Киева» Владислава Атрошенко, «это приведет к тому, что предприятие будет работать хотя бы с минимальной рентабельностью, и снимет напряжение в обществе».